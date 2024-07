Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Alkoholsünder aus dem Verkehr gezogen

Oberbergischer Kreis (ots)

Mehrere Alkoholsünder hat die Polizei am Wochenende aus dem Verkehr gezogen. In Morsbach war am Samstag (6. Juli) ein 58-jähriger Morsbacher auf einem Kleinkraftrad unterwegs. Die Polizei kontrollierte ihn gegen 14:15 Uhr auf der Waldbröler Straße. Der 58-Jährige konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen; ein Alkoholtest verlief positiv.

Gegen 20 Uhr am Samstag kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung in Gummersbach einen 74-jährigen Gummersbacher. Ein Zeuge hatte die Polizisten auf einen Autofahrer aufmerksam gemacht, der ihm auf der Moltkestraße mit seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen war. Die Polizisten führten einen Alkoholtest bei dem 74-Jährigen durch, der deutlich positiv ausfiel. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Eine 58-jährige Frau aus Lindlar ist seit Samstag ihren Führerschein erstmal los. Zeugen informierten die Polizei, darüber, dass die 58-jährige in Lindlar mehrfach in den Gegenverkehr geriet und Schwierigkeiten hatte, in Kurven der Straße zu folgen. Polizisten kontrollierten sie gegen 20:20 Uhr. Sie hatte deutliche Gleichgewichtsprobleme und schaffte es nicht, einen Alkoholtest durchzuführen. Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutprobe an und beschlagnahmten ihren Führerschein.

