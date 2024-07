Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Morsbach (ots)

Am vergangenen Freitag (5. Juli) wurde auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Bahnhofstraße ein geparkter Land Rover durch einen rollenden Einkaufswagen beschädigt. Der Vorfall ereignete sich gegen 16:50 Uhr. Der Nutzer des Einkaufswagens gab sich nicht zu erkennen und konnte bis jetzt noch nicht ermittelt werden. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die weitere Angaben machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell