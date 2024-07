Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Engelskirchen (ots)

Im Bereich einer Parkplatzzufahrt an der Kreuzung "Am Freibad"/"Auf dem Schalken" ist am Dienstag (9. Juli) ein schwarzer Hyundai i20 beschädigt worden. Der Unfallverursacher flüchtete. In der Zeit zwischen 14.20 Uhr und 17.30 Uhr stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen den Heckbereich des geparkten Hyundai und verursachte einen Schaden von schätzungsweise 1.000 Euro. Der Verursacher machte sich anschließend aus dem Staub, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zu dem Unfall nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

