Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Laptops aus Schule gestohlen

Nümbrecht (ots)

Zwischen 16.30 Uhr am Mittwoch (10. Juli) und 7 Uhr am Donnerstag sind Unbekannte in eine Schule in der Mateh-Yehuda-Straße eingebrochen. Während von außen keine Einbruchsspuren erkennbar waren, hebelten die Täter im Inneren der Schule einen Schrank auf. Sie entkamen mit mehreren Laptops. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell