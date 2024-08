POL-LIP: Detmold-Hiddesen. Diebstahl von Verkehrseinrichtungen.

Lippe (ots) - Am Donnerstag (01.08.2024) verschaffte sich ein unbekannter Täter zwischen 10:00 Uhr und 10:10 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Kilian-Kirchhoff-Straße. Der Mann gab gegenüber einer anwesenden Pflegekraft an, den Bewohner zu kennen und mit ihm befreundet zu sein. Der Täter entwendete unbemerkt Bargeld aus dem Portemonnaie des Seniors. ...

mehr