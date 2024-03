Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Straßenkriminalität in Trier - Erneuter Kontrolleinsatz im Palastgarten

Trier (ots)

Zur Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum geht die Polizei weiter verstärkt vor. Bereits zu Beginn des Jahres kam es zu Schwerpunkteinsätzen, bei denen verschiedene Delikte der sog. Straßenkriminalität aufgedeckt werden konnten (unsere Pressemeldungen vom 26.02.2024, 15:59 Uhr, https://s.rlp.de/h7nMl und 01.03.2024, 12:49 Uhr, https://s.rlp.de/nrglT). Am Mittwoch, 6. März, führte die Polizei intensive Kontrollen im Trierer Palastgarten durch. Einsatzkräfte der Kriminalinspektion sowie Unterstützungskräfte der Bereitschaftspolizei beobachteten unter anderem einen 25-Jährigen während eines Drogengeschäfts mit einer anderen Person. Bei der anschließenden Personenkontrolle wurden bei erstgenannten Mann 4,5 Gramm Haschisch aufgefunden. Der Abnehmer führte 2 Gramm Haschisch mit sich. Die eingesetzten Beamten kontrollierten insgesamt 20 Personen, stellten 7 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz fest und erteilten 13 Platzverweise. Die Polizei wird auch weiterhin die Kontrollintensität im gesamten Palastgarten sowie an anderen Orten in der Stadt verstärken.

