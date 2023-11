Polizei Bielefeld

POL-BI: Kupferdiebstahl - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Schildesche / Mitte - Am Dienstag, 21.11.2023, wurden der Polizei ein vollendeter und ein versuchter Kupferrohr-Diebstahl gemeldet. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum von 20:00 Uhr am Montag, 20.11.2023, und 07:30 Uhr am Dienstag, 21.11.2023, entwendete ein Dieb Kupferfallrohre von einem Haus in der Straße Hakenort. Der Täter entkam vom Tatort, im Bereich zwischen der Leibnizstraße und der Petristraße, in eine unbekannte Richtung.

Ein unbekannter Täter versuchte zudem am Dienstagabend gegen 21:00 Uhr ein Kupferfallrohr an einem Haus in der Straße Am Bruche, im Bereich zwischen der Sudbrackstraße und Am Sudholz, zu entwenden. Der Täter flüchtete in eine unbekannte Richtung, als eine Bewohnerin auf den Diebstahlsversuch aufmerksam wurde.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Tatgeschehen oder möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell