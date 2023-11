Polizei Bielefeld

POL-BI: 33 Jahre alter und defekter Pkw gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Seit Montagmorgen, 20.11.2023 vermisst ein Bielefelder seinen blauen VW Jetta aus dem Baujahr 1990.

Der VW-Fahrer hatte sein Auto zuletzt am Sonntag benutzt und gegen 17:00 Uhr an der Weißenburger Straße in Nähe der Einmündung der Holländischen Straße abgestellt. Obwohl der Kühler defekt war, stand der VW Jetta am Montag, gegen 07:00 Uhr, nicht mehr am Abstellort. Der Bielefelder Senior suchte daraufhin die Umgebung ab, weil er vermutete die Autodiebe seien nicht weit gekommen.

Schließlich brach der Anwohner die Suche ab und erstatte Strafanzeige auf der Polizeiwache am Kesselbrink. Dort teilte er mit, dass er bereits einen Werkstatttermin für sein Auto bekommen hatte.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

