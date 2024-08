Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand in Friedrichsdorf

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Feuer in einer Fritteuse hat am Donnerstagnachmittag (22.08., 15.30 Uhr) zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz im Regenpfeiferweg geführt. Ersten Erkenntnissen nach brannte das Fett in der Fritteuse, nachdem diese in der Küche des Einfamilienhauses eingeschaltet worden war. Die Bewohnerin des Hauses versuchte die Flammen eingeständig zu löschen. Die letztendlichen Löscharbeiten übernahm die Feuerwehr. Die 87-jährige Bewohnerin kam vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Das Haus ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Im Zuge der Löscharbeiten wurde der Bereich rund um die Unfallstelle gesperrt.

