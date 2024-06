FW-EN: Einsätze der Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots) - Am Montag, den 27.05.2024 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 19:21 Uhr zu einer: "Trageunterstützung für den Rettungsdienst", in die Wuppermannstraße alarmiert. Ein Patient wurde aus dem 4. OG, über den Treppenraum zum Rettungswagen transportiert. Der Einsatz konnte für die 4 Einsatzkräfte um 19:50 Uhr beendet werden. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Ennepetal über Einsatzzentrale erreichbar Telefon: ...

mehr