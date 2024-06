FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots) - Am 26.05.2024 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 09:09 Uhr zu einem Betrieb an der Breckerfelder Straße alarmiert. Dort hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Ein Trupp erkundete den Bereich und konnte Wasserdampf bei Arbeiten in der Küche, als auslöse Grund feststellen. Der Einsatz endete um 09:27 Uhr. Um 17:14 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Brand im Gebäude in die ...

mehr