POL-GF: Versammlungen

Polizeiinspektion Gifhorn

LK Gifhorn (ots)

Am 20.12.2023, gegen 19:00 Uhr stellten Polizeibeamte in Tappenbeck mehrere Traktoren fest. Diese fuhren geschlossen in Richtung der Bundesstraße 188. Die Beamten stoppten die Fahrzeuge und deklarierten eine Versammlung gem. des Niedersächsischen Versammlungsgesetzes. In einem Kooperationsgespräch mit dem Versammlungsleiter wurde der weitere Routenverlauf abgesprochen. Dieser führte über die Bundesstraße 188 in Richtung Gifhorn und die Landesstraße 289 bis Ehra-Lessien. Während der anschließenden Fahrt kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen, als sich die Traktoren auf der Bundesstraße 188 befanden. Die Versammlung wurde gegen 21:30 Uhr bei Ehra-Lessien durch den Versammlungsleiter beendet.

Um 06:45 Uhr am heutigen Donnerstag kam es zu einer Versammlung auf der Bundesstraße 4 in Sprakensehl. Diese wurde vor Beginn durch den Versammlungsleiter bei der Polizei angezeigt und war zeitlich auf die Dauer von einer Stunde beschränkt. Fünf Traktoren blockierten bis ca. 07:45 Uhr die Ortsdurchfahrt in beide Richtungen. Anschließend entfernten sich die landwirtschaftlichen Fahrzeuge und der entstandene Verkehrsstau löste sich zügig auf.

