Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Ein letztes Weihnachtsgeschenk

Bild-Infos

Download

Gifhorn (ots)

Weihnachten naht, bei einigen steht schon der Baum, das Festessen ist geplant und das ein oder andere Geschenk schon gekauft. Für diejenigen, die noch auf der Suche nach einem letzten Geschenk sind, hat die Polizei Gifhorn einen Tipp. Im Februar 2024 spielt das Polizeiorchester Niedersachsen in der Stadthalle Gifhorn. Bereits im März 2023 überzeugten die Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Thomas Boger die Zuhörerinnen und Zuhörer im Theatersaal von ihren Qualitäten. Während in diesem Jahr ausschließlich die Instrumente zu hören waren, dürfen sich die Konzertgäste in 2024 auch auf Gesang freuen, extra engagiert wurde der Sänger Bendix Amonat. Das Orchester ist musikalisch äußerst vielfältig und spielt Stücke der Genres Klassik bis Pop.

Das Konzert findet am 20.02.2024 um 19:00 Uhr statt und hat wieder einen Benefizcharakter. Der Erlös aus dem Kartenverkauf geht dem Gifhorner Ortsverband des Deutschen Kinderschutzbundes zugute. Der Kauf einer Karte lohnt sich daher doppelt. Die Karten können zu je 15 Euro in den Polizeidienststellen in Gifhorn, Meine, Meinersen und Wittingen sowie beim Kinderschutzbund an der Winkeler Straße 2b in Gifhorn erworben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell