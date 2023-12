POL-GF: Versammlung auf einer Kreuzung

Wittingen (ots) - Am vergangenen Wochenende ereigneten sich in Wittingen und Radenbeck Verkehrsunfälle, zu denen nun die Polizei Wittingen ermittelt. Am 15.12.2023 fuhr ein bislang Unbekannter mit seinem Pkw gegen einen geparkten Sattelzug. Dieser war in Wittingen, in der Salzwedeler Straße, Höhe der Hausnummer 13 abgestellt. Der Unfall ereignete sich gegen 17:50 Uhr. Statt den Zusammenstoß anzuzeigen, setzte der ...

