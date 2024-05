Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am 26.05.2024 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 09:09 Uhr zu einem Betrieb an der Breckerfelder Straße alarmiert. Dort hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Ein Trupp erkundete den Bereich und konnte Wasserdampf bei Arbeiten in der Küche, als auslöse Grund feststellen. Der Einsatz endete um 09:27 Uhr.

Um 17:14 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Brand im Gebäude in die Schulstraße alarmiert. Aufgrund der Meldung und der Größe des Gebäudes, wurde vom Einsatzleiter Stadtalarm ausgelöst, sowie zwei zusätzliche Drehleitern alarmiert. Nach ausgiebiger Erkundung durch zwei Trupps unter Atemschutz, konnte als Schadensursache angebranntes Essen im 3 OG. ausfindig gemacht werden. Die betroffene Wohneinheit und das angrenzende Treppenhaus, wurden durch die Feuerwehr belüftet. Nach dem die Maßnahmen beendet waren, konnten die 65 Bewohner zurück in ihre Wohnungen. Im Einsatz war die gesamte Feuerwehr Ennepetal sowie zwei weitere Drehleitern aus Schwelm und Gevelsberg und der Rettungsdienst. Der Einsatz endete um 18:24 Uhr

