Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Einsätze der Feuerwehr Ennepetal am Freitag

Ennepetal (ots)

Am Freitag, den 24.05.2024 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 09:01 Uhr, zu einer: "Hilflosen Person hinter verschlossener Wohnungstür", in den Ortsteil Voerde alarmiert. Noch bevor sich die Einsatzkräfte mit dem sogenannten "Türoffnungssatz" Zugang zur Wohneinheit verschafften, lösten bereits vor der Tür, die "CO- Warngeräte" der Einsatzkräfte aus. Sofort wurde ein "Atemschutztrupp" zur Wohneinheit entsandt, die Drehleiter in Stellung gebracht und weitere Einsatzkräfte zur Einsatzstelle nachalarmiert. Der Treppenraum wurde mit einem Hochleistungslüfter "taktisch ventiliert" und ein Löschangriff in Bereitstellung aufgebaut. Eine über mehrere Tage eingeschaltete Herdplatte und die darauf erwärmten Lebensmittel waren der Verursacher für das Kohlenmonoxid in der Wohneinheit. Der Eigentümer befand sich nicht in der Wohneinheit. Nachdem die Wohnung ausreichend belüftet wurde, konnte der Einsatz für die 18 Einsatzkräfte um 10:02 Uhr beendet werden.

Um 10:59 Uhr wurde die Feuerwehr erneut zu einer "Hilflosen Person hinter verschlossener Wohnungstür", ebenfalls in den Ortsteil Voerde alarmiert. Aufmerksame Nachbarn, machten sich Sorgen um den Wohnungseigentümer, den sie nun mehrere Tage nicht mehr gesehen hatten und alarmierten die Feuerwehr. Die Wohnungstür wurde von den Einsatzkräften geöffnet und die Wohneinheit kontrolliert. Der Eigentümer befand sich ebenfalls nicht in der Wohnung. Die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben und die 7 Einsatzkräfte konnten Ihren Einsatz um 11:40 Uhr beenden.

Um 11:41 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem "Gasgeruch" in den Ortsteil Homberge alarmiert. Die Einsatzkräfte kontrollierten unter "Atemschutz", mit Mehrgasmessgeräten das betroffene Gebäude und die angrenzenden Gebäude, jedoch konnten keine Schadensmerkmale festgestellt werden. Um 12:21 Uhr konnten die 21 Einsatzkräfte den Einsatz beenden.

Um 17:15 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem: "Hindernis auf Straße" in die Ewald Oberhaus Straße alarmiert. Grund des Einsatzes war ein auf der Straße liegender Kanaldeckel, welcher durch die starken Regenfälle am frühen Abend, hochgespült wurde. Der Kanaldeckel wurde von den Einsatzkräften fachgerecht eingesetzt und der Einsatz konnte um 17:30 Uhr beendet werden.

