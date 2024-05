FW-EN: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Ennepetal (ots) - Am 22.05.2024 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 09:58 Uhr in die Jacobstraße alarmiert. Die Brandmeldeanlage eines Industriebetriebes hatte ausgelöst. Ein Trupp erkundete den gemeldeten Bereich. Als Grund konnte eine defekte Maschine festgestellt werden, die Wasserdampf produzierte. Es bestanden keine Schadenmerkmale. Das Objekt wurde an den Betreiber übergeben. Der Einsatz endete für die Feuerwehr ...

