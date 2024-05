Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am Dienstag, den 21.05.2024 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 16:42 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in den Ortsteil Milspe alarmiert. Im Untergeschoss eins Mehrfamilienhauses hatte ein Rauchwarnmelder ausgelöst. Nach ausgiebiger Erkundung konnte Kochdämpfe als Auslösegrund festgestellt werden. Der Einsatz konnte für die 12 Einsatzkräfte um 17:14 Uhr beendet werden.

Um 18:00 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall in die Deterbergerstrasse alarmiert. Ein Kradfahrer hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und hatte einen Alleinunfall. Der ebenfalls alarmierte Rettungsdienst übernahm die Versorgung des Patienten. Die Feuerwehr brauchte nicht tätig werden. Der Einsatz konnte um 18:16 Uhr beendet werden.

Am Mittwochmorgen wurde die Feuerwehr um 06:16 Uhr in die Voerderstrasse zu einem Wasserschaden alarmiert. In einer Wohneinheit im 2. OG. liefen klein Mengen an Wasser aus der Wohnraumdecke. Die Einsatzstelle wurde an den Vermieter und im späteren Verlauf an ein Fachunternehmen übergeben. Der Einsatz konnte für die 4 Einsatzkräfte um 06: 41 Uhr beendet werden.

