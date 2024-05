Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Brandmeldeanlagenalarm

Ennepetal (ots)

Am Montag, den 13.05.2024 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 03:49 Uhr zu einem Brandmeldeanlagenalarm in einen metallverarbeitenden Betrieb in die Heilenbeckerstrasse alarmiert.

In der Produktionshalle des Betriebes hatte ein Rauchwarnmelder ausgelöst. Der betroffene Bereich wurde durch einen Atemschutzrupp erkundet und mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Es konnten keine Schadensmerkmale festgestellt werden.

Der Einsatz konnte für die 13 eingesetzten Einsatzkräfte um 05:03 Uhr beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell