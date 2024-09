POL-OB: Ausgabe der neuen #NMDO-Stickeralben - Präventionskampagne der Polizei Oberhausen startet in die zweite Phase

Polizeipräsidium Oberhausen

Am 25. September 2024 startet die Oberhausener Polizei, gemeinsam mit zahlreichen Kooperationspartnern, im Back Café AKA 103, Akazienstraße 103, die zweite Phase der Präventionskampagne "Nicht mit Deiner Oma - Nicht mit Deinem Opa - #NMDO".

In diesem Jahr sollen insbesondere Menschen über die Tricks und Maschen der Telefonbetrügermafia informiert und gewarnt werden, deren aktive Teilhabe am sozialen Leben durch ihre besonderen Lebensumstände nur erschwert oder eingeschränkt möglich ist.

Unterstützt werden sie nun von Oberhausener Jugendlichen und Heranwachsenden.

Das Ziel:

Nachhaltige Informationen zu aktuellen Betrugsmaschen und praktikable Verhaltenshinweise zum Selbstschutz vor den Telefonbetrügern vermitteln.

Jugendliche unterstützen sie, indem sie gemeinsam die Aktionen besuchen und die Stickeralben füllen. Beim Einkleben besprechen sie wichtige Hinweise, damit Seniorinnen und Senioren im Ernstfall schnell reagieren können. So können die älteren Menschen die Informationen abrufen, falls Sie von Betrügern am Telefon oder an der Haustür bedrängt werden.

"Es ist beeindruckend, dass junge Menschen über Generationen hinweg ein Zeichen setzen", so Polizeipräsidentin Dr. Sackermann. "Deshalb sollte dieses Engagement belohnt werden."

Ein Schritt in diese Richtung ist, dass die engagierten Jugendlichen den Engagementnachweis "Füreinander.Miteinander - Engagiert im Ehrenamt" erhalten, der für den beruflichen Werdegang genutzt werden kann.

Dafür werben auch Caroline Heuser, Marie-Sophie Stern und Timo Schaffeld mit dem RWO-Endurance Team als #NMDO-Botschafter.

Die Oberhausener Spitzensportlerinnen und Spitzensportler sind weit über die Stadtgrenzen durch ihre zahlreichen Erfolge bei nationalen und auch internationalen Meisterschaften bekannt.

Gemeinsam mit den neu hinzugewonnenen Kooperationspartnern

Der Paritätische Oberhausen

Caritas Oberhausen Sozialverband VdK Sterkrade-Mitte Blinden- und Sehbehindertenverein Oberhausen Gesellschaft leben Stadtsportbund Oberhausen Ruhrwerkstatt, Fasia Jansen Gesamtschule sowie Silbernetz - das Netzwerk gegen Einsamkeit im Alter

sind auch die

Stadt Oberhausen

Stadtsparkasse Oberhausen AWO Oberhausen SC Rot-Weiß Oberhausen DLRG Oberhausen Jugendparlament Oberhausen Zonta Oberhausen Rolandschule Bismarckschule Falkensteinschule, ev. Familienzentrum Schmachtendorf Bundespolizei LKA NRW Nordrhein-Westfalen gegen Einsamkeit Gut versorgt in Oberhausen und Jochen Tack Fotografie

wieder an Bord.

Im letzten Jahr erreichte die Polizei bei über 90 Aktionen rund 900 Senioren, die sich beim Sammeln der Sticker ganz nebenbei über Betrugsmaschen informierten.

