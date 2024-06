Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Krefeld-Linn: Radfahrer schwer verletzt

Krefeld (ots)

Ein 63-jähriger Krefelder ist am Dienstagmittag (11. Juni 2024) bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 12:15 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Berliner Straße in Richtung Uerdingen unterwegs. Als er die Autobahnausfahrt passierte, wurde er von dem Sattelzug eines 64-jährigen Mannes aus Iserlohn, der von der A 57 aus Köln kommend in Richtung Uerdingen abbiegen wollte, erfasst. Der Radfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Autobahnausfahrt Krefeld Zentrum war während der Unfallaufnahme bis ca. 14 Uhr gesperrt. (111)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell