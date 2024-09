Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Schwerer Unfall auf einer viel befahrenen Kreuzung

Oberhausen (ots)

Zu einem schweren Unfall kam es am Mittwochabend (04.09.), gegen 19:30 Uhr, auf der Kreuzung Osterfelder Straße / Brammenring / Europaallee. Ein 24-jähriger Autofahrer wartete an der roten Ampel auf der Osterfelder Straße in Fahrtrichtung Essener Straße. Als er bei Grünlicht mit seinem Mercedes losfuhr, näherte sich unerwartet ein Fahrzeug (Audi) von rechts und es kam zur Kollision. Laut Angaben eines Zeugen soll der Audi mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Dabei wurde die 48-jährige Audi Fahrerin schwer verletzt; sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Beifahrerin des 24-jährigen Fahrers ist leicht verletzt worden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Teile der Kreuzung mussten aufgrund der Unfallaufnahme gesperrt werden - es kam zu Verkehrsbehinderungen in dem Bereich. Warum genau es zum Unfall kam, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell