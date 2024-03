Feuerwehr München

FW-M: Mehrere Verletzte bei Brand (Taufkirchen Lkr. München)

München (ots)

Dienstag, 26. März 2024, 03.12 Uhr

Taufkirchen, Waldstraße

Bei einem Brand in einer Wohnung in Taufkirchen wurden mehrere Personen verletzt.

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst wurden zu einem Brand in ein Mehrfamilienhaus nach Taufkirchen alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr Taufkirchen waren bereits mehrere Personen vor dem Gebäude. Darunter auch die Bewohnerin der Brandwohnung mit ihrem Kind.

Sofort wurden die 29-jährige Mutter und ihr einjähriger Sohn von der Besatzung eines Rettungswagens und eines Notarztes vor Ort behandelt. In Begleitung des ebenfalls alarmierten Kindernotarztes wurden die beiden mit einer schweren Rauchgasvergiftung in eine Münchner Klinik transportiert. Drei weitere Bewohnerinnen und Bewohner des Mehrparteienhauses hatten ebenfalls Rauchgase eingeatmet und wurden vorsorglich in Münchner Kliniken transportiert. Vier Patienten konnten nach einer ersten Sichtung und Behandlung zu Hause bleiben.

Der Brand in der Erdgeschosswohnung wurde von den Einsatzkräften der Feuerwehr Taufkirchen gelöscht. Zur Brandbekämpfung und zum Absuchen des Gebäudes kamen vier Atemschutztrupps zum Einsatz. Zur Kontrolle wurden mehrere Wohnungen geöffnet. Um die Brandgase aus dem Gebäude zu entfernen, wurde dieses mit einem Hochleistungslüfter belüftet. Die Brandursache ermittelt die Polizei.

Genauere Nachfragen zum Feuerwehreinsatz richten sie bitte an die Landkreiszentrale der Feuerwehren unter der Telefonnummer: 089 62212303

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

