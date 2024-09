Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 29.09.2024

PI Leer/Emden (ots)

++ Raub und Trunkenheit im Verkehr infolge von Alkoholkonsum ++ Körperverletzung durch Hund ++ Trunkenheit im Verkehr ++ Diebstahl von E-Scootern ++

Leer - Raub und Trunkenheit im Verkehr

Am 28.09.2024 gegen 05:15 Uhr stürzt ein alkoholisierter 34-Jähriger Mann aus Moormerland mit seinem Fahrrad im Logaer Weg in Leer zu Boden und wird daraufhin von zwei unbekannten männlichen Tätern geschlagen. Hierbei wird durch diese der Geldbeutel sowie das Pedelec des Mannes entwendet. Anschließend flüchten die Täter. Zeugen dieser Tat setzen sich bitte mit der Polizei Leer in Verbindung. Aufgrund der Alkoholisierung des Mannes wird bei diesem eine Blutentnahme durchgeführt und ein Verfahren aufgrund von Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Bunde - Körperverletzung durch Hund

Am 28.09.2024 gegen 11:00 Uhr wird ein 34-Jähriger Mann aus Bunde, welcher zur Tatzeit Zeitung austrug, in der Wymeerster Hauptstraße in Bunde durch einen Hund gebissen und dadurch verletzt. Der Hund habe zuvor ein Kommando von dessen Halter erhalten. Zeugen dieser Tat setzen sich bitte mit der Polizei Leer in Verbindung.

Ostrhauderfehn - Diebstahl von E-Scootern

Zwischen dem 27.09.2024 gegen 23:00 Uhr und dem 28.09.2024 gegen 09:30 Uhr werden zwei E-Scooter aus einer Garage in der Holterfehner Straße in Ostrhauderfehn entwendet. Darüber hinaus wird die Bereifung von vier in der Garage befindlichen Fahrrädern beschädigt. Zeugen dieser Tat setzen sich bitte mit der Polizei Rhauderfehn in Verbindung.

Westoverledingen - Trunkenheit im Verkehr

Am 29.09.2024 gegen 03:30 Uhr können Polizeibeamte einen 26-Jährigen Mann aus Papenburg auf Hinweis in der Lindenstraße in Westoverledingen feststellen, welcher einen Pkw unter dem Einfluss von Alkohol führte. Ein Atemalkoholtest ergab 1,56 Promille. Dem Papenburger wird eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell