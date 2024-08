Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Böhmenkirch - Von der Fahrbahn abgekommen

Ein Motorradfahrer wurde am Sonntag bei einem Unfall bei Böhmenkirch leicht verletzt.

Ulm (ots)

Der 28-Jährige befuhr um 16.30 Uhr die Landstraße 1229 von Gussenstadt in Richtung Steinenkirch. Er kam wohl aufgrund eines Fahrfehlers nach links von der Fahrbahn ab. Er stürzte von seiner BMW in ein Feld. Hierbei verletzte er sich leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Die Polizei Geislingen schätzt den Schaden am Krad auf 8.000 Euro. Ein Schaden am Feld entstand nicht.

++++1582988 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell