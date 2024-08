Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Täter-Trio setzt Reizgas bei Raub ein und erbeutet Handy

Mönchengladbach (ots)

An der Rathenaustraße in Gladbach haben drei unbekannte Männer am Donnerstag, 1. August, um 1 Uhr nachts einem 20-Jährigen Reizgas ins Gesicht gesprüht und ihm sein Handy geraubt. Der 20-Jährige erlitt dabei Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Zeugen verständigten in der Nacht die Polizei und riefen sie zu dem verletzten jungen Mann. Dieser gab an, dass er von drei männlichen Tätern angegriffen worden sei. Einer habe ihm mit einer Reizstoffdose ins Gesicht gesprüht, dann habe man ihm sein Smartphone abgenommen. Der Täter, der das Reizgas benutzte, habe für ihn marokkanisch ausgesehen.

Die Polizei rief Rettungskräfte hinzu, die den 20-Jährigen vom Einsatzort in ein Krankenhaus brachten. Eine Fahndung nach möglichen Verdächtigen im Umkreis des Tatortes verlief ohne Erfolg.

Die Polizei ermittelt wegen Raubes und bittet um Hinweise von Zeugen, die etwas von der Tat mitbekommen haben. Diese nimmt sie unter der Telefonnummer 02161-290 an. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell