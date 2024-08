Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unbekannte schmieren Hakenkreuz an Kirche - Polizei bittet um Hinweise

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben in Rheydt am Marienplatz ein Hakenkreuz an die Fassade einer Kirche geschmiert. Festgestellt wurde die Tat am Mittwoch, 31. Juli, um 12.30 Uhr. Der oder die Täter verwendeten mutmaßlich einen dicken Filzstift und brachten damit die Farbe auf einen Backstein der Kirchenfassade auf. Der Staatsschutz der Mönchengladbacher Polizei ermittelt. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (jn)

