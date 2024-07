Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Pkw kollidiert mit Hauswand - Fahrer flüchtig

Mönchengladbach (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, 31. Juli, hat ein noch unbekannter Fahrzeugführer an der Waldhausener Straße die Kontrolle über seinen Pkw verloren und ist gegen eine Hauswand an der Kreuzung zur Sternstraße gestoßen. Der Unbekannte hat dabei seinen schwer verletzten Beifahrer (37) am Unfallort zurückgelassen und ist zu Fuß geflüchtet.

Gegen 3.35 Uhr erhielt die Polizei durch mehrere Anrufe Kenntnis von einem Verkehrsunfall an der Waldhausener Straße Ecke Sternstraße. Eintreffende Streifenteams stellten einen weißen VW T-Roc fest, der gegen eine Hauswand geprallt war. Rettungskräfte der Feuerwehr versorgten einen am Boden liegenden Mann, der nicht ansprechbar war. Nach Zeugenaussagen soll es sich bei dem 37-jährigen Mönchengladbacher um den Beifahrer handeln. Ein anderer Mann, augenscheinlich der Fahrer, habe ihn aus dem Fahrzeug gezogen und sei dann weggelaufen.

Während die Rettungskräfte den Verletzten in ein Krankenhaus brachten, fahndete die Polizei nach dem flüchtigen Fahrzeugführer. Dabei kamen ein Diensthund und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die Fahndung blieb jedoch ohne Erfolg. Der 37-jährige Fahrzeuginsasse wurde unterdessen aufgrund seiner Verletzungen stationär im Krankenhaus aufgenommen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei waren die beiden Männer in dem VW auf der Hermann-Piecq-Anlage in Richtung Sternstraße unterwegs. Im Bereich der Waldhausener Straße kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte den Bordstein und prallte anschließend gegen die Fassade des dortigen Eckhauses. Die Einsatzkräfte vor Ort stellten das verunfallte Fahrzeug sicher.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Mönchengladbach ermittelt nun gegen den noch unbekannten Fahrer wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unfallflucht sowie fahrlässiger Körperverletzung. Die Ermittlungen dauern derzeit an. (et)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell