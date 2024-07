POL-MG: Verkehrsunfall in Schrievers - 75-Jähriger schwer verletzt

Mönchengladbach (ots) - Am Samstagabend, 27. Juli, hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines Audi A4 einen Radfahrer an der Bleichgrabenstraße angefahren und sich dann vom Unfallort entfernt. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Gegen 23.30 Uhr war ein Fahrradfahrer (48) mit seinem Sohn (13) an der Lindenstraße im Ortsteil Windberg unterwegs. An der Kreuzung zur Annakirchstraße ...

