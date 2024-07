Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugenaufruf nach Unfallflucht in Windberg

Mönchengladbach (ots)

Am Samstagabend, 27. Juli, hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines Audi A4 einen Radfahrer an der Bleichgrabenstraße angefahren und sich dann vom Unfallort entfernt. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Gegen 23.30 Uhr war ein Fahrradfahrer (48) mit seinem Sohn (13) an der Lindenstraße im Ortsteil Windberg unterwegs. An der Kreuzung zur Annakirchstraße hielten die beiden ihren Angaben zufolge, als ein grauer Pkw, ein Audi A4, an ihnen vorbeifuhr. In dem Fahrzeug saßen nach Meinung der Radfahrer drei oder vier männliche Personen. Eine davon habe aus dem fahrenden Auto heraus ein Ei nach dem 13-Jährigen geworfen.

Der Vater sei dem Pkw daraufhin gefolgt und habe sich vor das Fahrzeug gestellt, als der Fahrer gerade an der Bleichgrabenstraße wendete. Der Fahrzeugführer sei an dem 48-Jährigen vorbeigefahren, wobei er sowohl dessen Fahrrad als auch sein Bein berührt habe. Der Radfahrer trug Schürfwunden davon. Der Audi entfernte sich dann mit mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Innenstadt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Mönchengladbach ermittelt in dem Fall und sucht nach Zeugen, die zum fraglichen Zeitpunkt etwas beobachtet haben und Angaben zum Unfallhergang und / oder den Fahrzeuginsassen machen können.

Sachdienliche Hinweise an die Polizei bitte unter der Rufnummer 02161-290. (et)

