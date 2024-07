Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche in Neuwerker Gaststätten am Wochenende

Mönchengladbach (ots)

Der Polizei sind am Wochenende zwei Einbrüche im Gladbacher Nordosten gemeldet worden. Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Freitag, 26. Juli, auf Samstag, 27. Juli, in die betroffenen Gaststätten ein und entwendeten Bargeld.

An der Dünner Straße stellten die Inhaber eines Retaurants noch in der Nacht auf Samstag fest, dass Unbekannte die Eingangstür gewaltsam geöffnet hatten. Gegen 2.50 Uhr verständigten sie die Polizei, die in der Nähe nach den Tätern fahndete, u.a. mit einem Diensthund. Wie sich später herausstellte, hatten die Unbekannten ein Portemonnaie aus dem Restaurant entwendet.

An der Dammer Straße stellte die Angestellte einer Gaststätte gegen 7 Uhr am Samstagmorgen fest, dass jemand dort ebenfalls widerrechtlich eingedrungen war. Die unbekannten Täter gelangten auf noch ungeklärte Art in die Räumlickeiten und nahmen mehrere Trinkgelddosen an sich.

Die Kriminalpolizei sicherte an den Tatorten mögliche Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese sollen auch die Frage klären, ob zwischen beiden Taten ein Zusammenhang besteht.

Zeugen, die in der fraglichen Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161-290 bei der Polizei zu melden. (et)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell