POL-KN: (Konstanz) Zwei Personen bei Sturz mit Lastenrad verletzt (22.06.2024)

Konstanz (ots) - In der Nacht auf Sonntag haben Unbekannte mehrere Scheiben an einem Wohngebäude in der Goethestraße beschädigte. Gegen 3 Uhr zerschlugen die Randalierer das Glas zweier Scheiben und richteten dabei einen Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Hinweise auf die Identität der Verursacher nimmt das ...

mehr