POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Laustarkes Telefonat endet mit Körperverletzung (21.06.2024)

Singen (ots) - In den frühen Morgenstunden des Samstags ist ein unbekannter Täter in den Forstpavillon am "Ambohl" eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 3 Uhr und 9 Uhr schlug der Unbekannte die Scheibe der Eingangstür des Pavillons ein und gelangte so in die Innenräume. Dort entwendete der Einbrecher zwei Musikboxen, diversen Alkohol und Geschenke einer zuvor ...

