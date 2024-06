Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deilingen-Delkhofen, Gemeindehaus Deilingen, Lkr. Tuttlingen) Scheibe am Gemeindehaus Deilingen beschädigt

Deilingen-Delkhofen, Gemeindehaus Deilingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Unbekannte Täter haben vergangene Woche, vermutlich am Donnerstag, 20.06., eine Scheibe am Gemeindehaus Deilingen beschädigt. An der Scheibe war eine kleine, runde Beschädigung feststellbar, so dass davon ausgegangen werden kann, dass mit einem Luftgewehr oder mit einer Steinschleuder gegen die Scheibe geschossen wurde. An der Scheibe entstand rund 400 Euro Schaden. Hinweise nimmt die Polizei Wehingen, Tel.: 07426 1240, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell