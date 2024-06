Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Betrunkener Fahrer eines VW Busses kommt in der Schützenstraße auf die Gegenfahrspur - Polizei sucht entgegenkommenden Fahrer eines dunklen Fahrzeugs

Tuttlingen (ots)

Am Freitagnachmittag, in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 13.10 Uhr, ist ein erheblich betrunkener Fahrer eines VW Busses auf der Fahrt in Richtung Stadtmitte in der Schützenstraße auf den Gegenfahrstreifen gekommen und wäre beinahe mit einem entgegenkommenden dunklen Fahrzeug zusammengestoßen. Nur durch das Ausweichen und Abbremsen des Entgegenkommenden wurde eine Kollision verhindert.

Eine Polizeistreife befand sich zufällig hinter dem 52-jährigen Fahrer des VW Bus Transporters, konnte diesen kurz danach im Bereich der Wielandstraße stoppen und einer Kontrolle unterziehen. Hierbei hatte der Mann den VW Bus nicht gegen das Wegrollen gesichert, so dass dieser noch leicht gegen einen geparkten Mercedes rollte. Bei der Überprüfung des 52-jährigen Mannes stellten die Beamten eine erhebliche alkoholische Beeinflussung fest. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Fahrens unter Alkoholeinwirkung ermittelt. Zudem musste er den Führerschein abgeben. Nun sucht die Polizei dringend den Fahrer des dunklen Fahrzeugs, der am Freitagnachmittag dem VW Bus auf der Schützenstraße entgegenkam. Dieser wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen, Tel.: 07461 941-0, in Verbindung zu setzen.

