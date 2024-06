Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Möglicher Einbruch in Discounter-Markt in der Christian-Messner-Straße

Trossingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Am Sonntagabend, gegen 20 Uhr, löste an einem Discounter-Markt in der Christian-Messner-Straße ein Einbruchsalarm aus. Bei der sofortigen Überprüfung konnte an der Gebäuderückseite eine aufgehebelte Tür festgestellt werden. Ob die Täter allerdings in den Markt eindringen konnten, steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Trossingen, Tel.: 07425 33866, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell