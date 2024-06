Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim, Lkr. Tuttlingen) Unfall fordert eine leicht verletzte Person und rund 13.000 Euro Sachschaden

Gosheim, Lkr. Tuttlingen (ots)

Eine leicht verletzte Person und rund 13.000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Freitag, gegen 17.15 Uhr, an der Einmündung der Wehinger Straße auf die Lembergstraße mit Übergang zur Hauptstraße ereignet hat. Ein 20-Jähriger wollte mit einem VW Golf von der Wehinger Straße nach links auf die Hauptstraße abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem anderen Golf, dessen 24-jähriger Fahrer dem Verlauf der Vorfahrtsstraße von der Hauptstraße geradeaus in Richtung Lembergstraße folgte. Bei dem Unfall zog sich der 24-jährige Golf-Fahrer leichte Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den jungen Mann zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

