POL-KN: (Niedereschach-Kappel - Schwarzwald-Baar-Kreis) Diebstahl von Aluminiumprofilen - Zeugenaufruf (19.06.2024)

Schramberg-Sulgen, Lkr. Rottweil (ots) - In den frühen Morgenstunden des Freitags, etwa im Zeitraum von 02.00 Uhr bis 03.30 Uhr, sind mindestens zwei unbekannte Täter in ein Geschäft für Musikinstrumente in der Straße Brambach eingebrochen und haben Musikinstrumente und Instrumentenzubehör im Wert von rund ...

mehr