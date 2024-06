Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Polizei sucht nach möglichem Raubdelikt am vergangenen Sonntagmorgen an der Ecke Friedrich-Ebert-Straße und Karlstraße Zeugen

VS-Schwenningen (ots)

In den frühen Morgenstunden des vergangenen Sonntags, 16.06., ist es zwischen 04 Uhr und 05 Uhr an der Ecke Friedrich-Ebert-Straße und Karlstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 30-jährigen Mann und einem mutmaßlich 21-jährigen Angreifer gekommen, in deren Verlauf der Jüngere den 30-Jährigen mit Schlägen attackiert und auf diesen auch eingetreten hat. Nach der Auseinandersetzung ging der 30-Jährige nach Hause. Erst dort stellte er das Fehlen seines Handys und seiner Geldbörse fest und vermutet nun den Angreifer als Täter.

Der Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern vorausgegangen war eine Streitigkeit zwischen mehreren Personen am frühen Sonntagmorgen, gegen 0.45 Uhr, auf dem Volleyballfeld im Neckarpark, bei welcher die beiden genannten Personen auch involviert waren.

Zur Klärung des genauen Sachverhaltes bezüglich der Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern und dem möglichen Raubdelikt am Sonntagmorgen an der Ecke Friedrich-Ebert-Straße und Karlstraße sucht die Polizei Zeugen. Diese werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Villingen-Schwenningen, Tel.: 07721 601-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell