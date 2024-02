BPOL NRW: Handy geklaut - Bundespolizei stellt Tatverdächtige

Dortmund (ots) - Am Freitagnachmittag (23. Februar) soll sich in einem Drogeriemarkt im Dortmunder Hauptbahnhof eine Streitigkeit ereignet haben. Die Betroffene leistete anschließend Widerstand gegen die Bundespolizisten. Gegen 15:45 Uhr bat ein Mitarbeiter einer Drogeriefiliale im Hauptbahnhof Dortmund um Unterstützung. In dem Geschäft soll es zu einer verbalen ...

mehr