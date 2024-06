Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Abgestellter Skoda Octavia in der Gustav-Schwab-Straße erheblich beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Konstanz (ots)

Am Donnerstagnachmittag, in der Zeit von etwa 14.50 Uhr bis 17.30 Uhr, haben unbekannte Täter das Fahrzeugheck eines in der Gustav-Schwab-Straße abgestellten Skoda Octavias erheblich beschädigt und an der Heckklappe und dem hinteren Stoßfänger des Wagens rund 4000 Euro Sachschaden angerichtet. Die Polizei Konstanz, Tel.: 07531 995-0, ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell