POL-KN: (Bundesautobahn A 81, Bad Dürrheim - Geisingen, Lkr. Tuttlingen) Polizei sucht Zeugen zu mehreren Nötigungen auf der Autobahn bei Geisingen

Bundesautobahn A 81, Bad Dürrheim - Geisingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Zu mehreren Nötigungen im Straßenverkehr durch den Fahrer eines Audi Q7 mit Schweizer Zulassung am Sonntagabend auf der Bundesautobahn A 81, Fahrtrichtung Singen, zwischen dem Parkplatz Unterhölzer bei Geisingen und der Autobahnanschlussstelle Geisingen sucht die Verkehrspolizei Zeugen beziehungsweise geschädigte Autofahrer. Gegen 20.50 Uhr fuhr eine 38-Jährige mit einem Mercedes zwischen dem Autobahndreieck Bad Dürrheim und der Autobahnanschlussstelle Geisingen auf der A 81 in Richtung Süden. Etwa im Bereich des Unterhölzer Parkplatzes, rund vier Kilometer vor der Anschlussstelle Geisingen, befand sich die Mercedes-Fahrerin mit über 200 km/h auf der linken Spur und wurde von einem Audi Q7 mit Schweizer Zulassung trotz der hohen Geschwindigkeit rechts überholt. Der Audi-Fahrer wechselte nach dem Überholen auf die linke Spur und bremste die gerade Überholte mit einer Vollbremsung fast bis zum Stillstand aus. Im weiteren Verlauf vollzog der Audi-Fahrer in Fahrtrichtung Geisingen ähnlich Manöver dann nochmals mit einem grünen BMW und in der Folge mit einem weißen Auto, ebenfalls mit Schweizer Zulassung. Der 43-jährige Fahrer des Audi Q7 konnte später am Grenzübergang Bietingen / Thayngen (CH) durch den Zoll gestoppt werden. Nun sucht die Verkehrspolizei Zeugen zu den geschilderten Nötigungen. Insbesondere der Fahrer des grünen BMW und der Fahrer des weißen Autos mit Schweizer Zulassung, die ebenfalls von dem Audi-Fahrer genötigt worden sind, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen, Tel.: 07733 9960-0, in Verbindung zu setzen.

