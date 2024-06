Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Forstpavillon am "Ambohl" (22.06.2024)

Singen (ots)

In den frühen Morgenstunden des Samstags ist ein unbekannter Täter in den Forstpavillon am "Ambohl" eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 3 Uhr und 9 Uhr schlug der Unbekannte die Scheibe der Eingangstür des Pavillons ein und gelangte so in die Innenräume. Dort entwendete der Einbrecher zwei Musikboxen, diversen Alkohol und Geschenke einer zuvor stattgefundenen Feier. Der entstandene Schaden dürfte im Bereich von rund 2.000 Euro liegen.

Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Forstpavillons beobachtet haben, oder sonst sachdienliche Hinweise auf die Identität des unbekannten Täters geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0, entgegen, beim Polizeirevier Singen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell