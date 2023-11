Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher scheitern an Scheibe

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versucht, in ein Lebensmittelgeschäft in der Königstraße einzubrechen. Am Mittwochmorgen entdeckten Mitarbeiter, dass eine Fensterscheibe gesplittert ist. Offenbar hatte jemand versucht, die Scheibe mit einem Pflasterstein einzuwerfen - das Glas bekam aber lediglich einen Sprung und zerbrach nicht vollständig. Die Unbekannten mussten mit leeren Händen wieder abziehen. Zurück blieb der angerichtete Sachschaden. Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Kripo unter der Nummer 0631 369-2620 jederzeit entgegen. |cri

