Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz in der Soester Innenstadt

Soest (ots)

Am gestrigen Donnerstag führten Beamte der Polizeiwache Soest in der Zeit von 11 bis 19 Uhr einen Schwerpunkteinsatz in der Soester Innenstadt durch. Im Rahmen des Einsatzes wurden unter anderem die Fußgängerzone, der Bahnhofsbereich und die Grünanlagen intensiv bestreift, mit dem Ziel, das subjektive Sicherheitsgefühl der Soester Bürgerinnen und Bürger zu stärken. Im Ergebnis wurden 59 Personen kontrolliert. Achtmal wurde ein Platzverweis ausgesprochen sowie drei Strafanzeigen wegen Ladendiebstahls und eine wegen des Verdachts des Diebstahls gefertigt. Außerdem wurden vier Ermittlungsverfahren wegen des Verstosses gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet und eine wegen Bedrohung. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen eines Verstosses gegen das Waffengesetz wurde ebenso gefertigt wie vier Strafanzeigen wegen des Verstosses gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Die Beamten erhoben darüber hinaus zehn Verwarnungsgelder wegen sonstiger Verstöße. Um das subjektive Sicherheitsgefühl der Soester Bevölkerung zu stärken, wird die Polizei Soest auch weiterhin Schwerpunkteinsätze durchführen und konsequent einschreiten.(dk)

