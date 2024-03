Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Sondereinsatz zur Bekämpfung der Eigentumskriminalität

Soest-Lippstadt (ots)

Am gestrigen Mittwoch führte die Polizei Soest in der Zeit von 10 bis 21 einen Sondereinsatz sowohl im Lippstädter als auch im Soester Stadtgebiet durch. In den Einsatz waren nicht nur Kräfte des Wachdienstes und der Kriminalpolizei eingebunden, sondern auch Beamte der Einsatzhundertschaft aus Wuppertal und der Bundespolizei. Im Rahmen der gemeinsamen Kooperation der Einsatzkräfte, die überwiegend in ziviler Kleidung in den stark frequentierten Innenstadtbereichen unterwegs waren, konnten eine Vielzahl von Kontrollen durchgeführt und Maßnahmen getroffen werden. Im Ergebnis fertigten die Beamten drei Strafanzeigen wegen Ladendiebstahls, eine wegen Trickdiebstahls und eine wegen des Verdachtes der Geldwäsche. Weitere sechs Ermittlungsverfahren wurden wegen des Verstosses gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstosses gegen das Waffengesetz wurde ebenso gefertigt wie ein weiterer Verstoß gegen die Abgabenordnung. Darüber hinaus wurden acht Platzverweise ausgesprochen und sechs Verwarnungsgelder wegen sonstiger Verstöße erhoben. Die Soester Polizei wird auch zukünftig in Kooperation mit der Bundespolizei und Kräften der Einsatzhundertschaft weitere Sondereinsätze durchführen und konsequent einschreiten.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell