Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfallflüchtiger gesucht

Geseke (ots)

Am gestrigen Mittwochmorgen, gegen 6:43 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall am Kreisverkehr B1 / Südring - Bürener Straße - Othmarstraße. Ein 18-Jähriger Geseker war mit einem E-Scooter in Richtung Bürener Straße unterwegs. Er kam aus der Innenstadt und überquerte verbotswidrig den Zebrastreifen. Ein aus Erwitte kommender PKW, der den Kreisverkehr in Richtung Salzkotten verließ, übersah den E-Scooter-Fahrer und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß stürzte der 18-Jährige Geseker auf die Motorhaube des Fahrzeugs. Anschließend entfernte sich der PKW-Fahrer unerlaubt vom Unfallort. Der E-Scooter-Fahrer konnte den PKW und den Fahrer wie folgt beschreiben: Es handelt sich vermutlich um einen weißen Renault Twingo. Der Mann war zwischen 30 und 40 Jahre alt, hatte braune Haare, Drei-Tage-Bart. Er schien schlank zu sein. Der Fahrer und auch Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02941 91000 zu melden. (rb)

