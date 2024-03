POL-SO: Einbruch in Bürogebäude

Geseke (ots) - Am gestrigen Mittwochmorgen, gegen 6:43 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall am Kreisverkehr B1 / Südring - Bürener Straße - Othmarstraße. Ein 18-Jähriger Geseker war mit einem E-Scooter in Richtung Bürener Straße unterwegs. Er kam aus der Innenstadt und überquerte verbotswidrig den Zebrastreifen. Ein aus Erwitte kommender PKW, der den Kreisverkehr in Richtung Salzkotten verließ, übersah den E-Scooter-Fahrer und kollidierte mit diesem. Durch den ...

mehr