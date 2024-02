POL Schwaben Nord: Alkoholdelikte im Straßenverkehr

Augsburg (ots) - BAB 8 / AS Friedberg / FR München - Am Samstag (24.02.2024) ereignete sich auf der Autobahn zwischen der AS Friedberg und dem Parkplatz Kirchholz ein Verkehrsunfall. Gegen 23.55 Uhr befuhr ein 35-Jähriger die A8 auf dem linken Fahrstreifen in Richtung München. Auf dem rechten Fahrstreifen fuhr ein dunkler Kleinwagen. Auf Höhe der AS Friedberg wechselte der Fahrer des Kleinwagens über den mittleren ...

