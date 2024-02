Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Nach Unfall auf Autobahn - Zeugen gesucht

Augsburg (ots)

BAB 8 / AS Friedberg / FR München - Am Samstag (24.02.2024) ereignete sich auf der Autobahn zwischen der AS Friedberg und dem Parkplatz Kirchholz ein Verkehrsunfall.

Gegen 23.55 Uhr befuhr ein 35-Jähriger die A8 auf dem linken Fahrstreifen in Richtung München. Auf dem rechten Fahrstreifen fuhr ein dunkler Kleinwagen. Auf Höhe der AS Friedberg wechselte der Fahrer des Kleinwagens über den mittleren auf den linken Fahrstreifen. Um einen Unfall zu verhindern, musste der 35-Jährige stark abbremsen. Dabei geriet sein Fahrzeug ins Schlingern. Das Fahrzeug schleuderte nach rechts von der Fahrbahn und prallte gegen die Leitplanke.

Bei dem Unfall wurde die 35-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Die Autobahnpolizeiinspektion Gersthofen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1910

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell